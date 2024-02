ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις πυρκαγιές στο Τέξας - ΒΙΝΤΕΟ

Μόλις το 3% της πυρκαγιάς του Σμόουκχάους Κρικ, μια περιοχή γνωστή για τις κοιλάδες της, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η τεράστια πυρκαγιά, που εξαπλώνεται λόγω των θυελλωδών ανέμων και των αφύσικα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, έχει ήδη κάψει 3.440.000 στρέμματα.

The #Panhandle #fires in #Texas are completely out of control. pic.twitter.com/4suZh24d9z

Στη μικρή πόλη Στίνετ μία 83χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ αξιωματούχος της κομητείας Χάτσινσον στα Μέσα ενημέρωσης, ενώ πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταστραφεί.

Περίπου 100 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, στην πόλη Κανάντιαν με περίπου 2.300 κατοίκους, «έχουν καεί πολλά σπίτια», σύμφωνα με τον δήμαρχο Τέριλ Μπάρτλετ, αλλά «ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς σοβαρά».

Συνολικά πέντε πυρκαγιές μαίνονται στο Τέξας και έχουν κάψει περισσότερα από 4.040.000 στρέμματα.

#Widespread natural #fires near the Panhandle (#Texas, #USA, 02/27/2024).

