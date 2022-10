ΗΠΑ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πυρά στην πόλη Ράλι - Συνελήφθη ο δράστης

Η αιρετή έκανε νωρίτερα λόγο για «θλιβερή και τραγική ημέρα» στην πόλη της.

Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν λίγο μετά τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε πεζόδρομο της πόλης σχεδόν 500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

BREAKING: #BNNUS Reports

Active shooter carrying out execution-style murders on/near a nearby walking trail, according to the parent of a #Raleigh first responder.

At least three people have been killed, and the shooter is said to be dressed in full cameo as night falls. pic.twitter.com/tZcKbzTLwr