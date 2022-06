ΗΠΑ: Τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Δυτική Βιρτζίνια, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι θα ερευνήσει, από κοινού με την υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) το δυστύχημα. Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν έξι νεκροί», είπε ο Ρέι Μπράιαντ, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην κομητεία Λόγκαν.

Leaders from Logan County and across the state are reacting and expressing their condolences after six people were killed in a helicopter crash Wednesday evening.https://t.co/UT6lZq0vjl