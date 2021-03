ΗΠΑ: Τρεις Δημοκρατικοί βουλευτές προωθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για το κλίμα

Τρεις Δημοκρατικοί βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησαν χθες, Τρίτη, ένα νομοσχέδιο ευρείας κλίμακας για το κλίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το νομοσχέδιο εμπεριέχει τους στόχους του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης και της απαλλαγής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2035.

`Το νομοσχέδιο εισήγαγαν οι βουλευτές Φρανκ Παλόουν, Πολ Τόνκο και Μπόμπι Ρας, ενώ ενσωματώνει δεδομένα από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Έτσι, το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ομοσπονδιακών προδιαγραφών καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτώντας ότι ένα ποσοστό των λιανικών πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προέρχεται από πηγές που παράγουν μικρές ή καθόλου εκπομπές άνθρακα.

Το Νομοσχέδιο CLEAN (Climate Leadership and Environmental Action for our Nation's Future Act) θέτει το στόχο παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 80% μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2035. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνεται από πηγές, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, του ήλιου, αλλά και της υπάρχουσας πυρηνικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να δώσει ώθηση στην πυρηνική ενέργεια, καθώς ο αναφερόμενος τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διακοπή της λειτουργίας μονάδων παραγωγής, εξαιτίας των χαμηλών τιμών του φυσικού αερίου, που είναι ανταγωνιστικό του καύσιμο.

Το ίδιο νομοσχέδιο θέτει επίσης το στόχο για μία οικονομία πλήρως απαλλαγμένη από τον άνθρακα από το 2050.

Για τις μεταφορές, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών άνθρακα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διάθεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από το οικονομικό έτος 2022 μέχρι το οικονομικό έτος 2031 για τους φορείς που προχωρούν στην εγκατάσταση εξοπλισμού φόρτισης ενέργειας για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) με δημόσια χρήση.

Παράλληλα απαιτεί από τον υπουργό Ενέργειας την κατάρτιση ενός προγράμματος, το οποίο θα βοηθήσει στον καθορισμό των σημείων, στα οποία είναι απαραίτητοι οι σταθμοί φόρτισης των οχημάτων EV, αλλά και θα προβλέπει την επέκταση της πρόσβασης υποβαθμισμένων κοινοτήτων στους σταθμούς αυτούς.

Το ίδιο νομοσχέδιο, που θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά να προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, πριν υπογραφεί σε νόμο από τον Μπάιντεν, δεν συμπεριλαμβάνει την επιβολή φόρου για τον άνθρακα, έναν μηχανισμό που υποστηρίζουν μερικοί Ρεπουμπλικάνοι, αλλά και εταιρίες.