ΗΠΑ: Τρεις γυναίκες κατηγορούν τον πρέσβη στην ΕΕ για σεξουαλική παρενόχληση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα γεγονότα αφορούν μια περίοδο προτού ο Σόντλαντ γίνει πρεσβευτής όταν διαχειριζόταν ξενοδοχεία στο Σιάτλ και το Πόρτλαντ.

Ο Σόντλαντ είναι μάρτυρας –κλειδί στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

