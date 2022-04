ΗΠΑ: Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι της Φλόριντας κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός κρατουμένου

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Επιβολής του Νόμου της Φλόριντας συνέλαβαν τους Κρίστοφερ Ρόλον, 29 ετών, Κερκ Γουόλτον, 34 ετών και Ρόναλντ Κόνορ, 24 ετών, χθες Πέμπτη. Ένας τέταρτος σωφρονιστικός υπάλληλος, που δεν κατονομάστηκε, παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Οι κατηγορούμενοι, που κρατούνται στο Μαϊάμι, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες φόνου σε δεύτερο βαθμό, συνωμοσίας, διακεκριμένης βιαιοπραγίας ενός μειονεκτούντα ενήλικα και σκληρή μεταχείριση ενός κρατουμένου, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής.

«Τα άτομα που καταδικάζονται σε φυλάκιση από τα ποινικά δικαστήριά μας έχουν χάσει την ελευθερία τους, όχι όμως τα βασικά δικαιώματά τους», δήλωσε η εισαγγελέας του Μαϊάμι-Ντέιντ Κάθριν Φερνάντεζ Ραντλ.

FDLE arrests 3 correctional officers for murder: Christopher Rolon, Kirk Walton, and Ronald Connor. FDLE agents from Jax and Miami were assisted by Miami-Dade SAO. State Attorney Katherine Fernandez Rundle to hold press conference tomorrow in Miamihttps://t.co/VN59KBolD4pic.twitter.com/7UqFOjzeyD