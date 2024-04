ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια εορτασμού του Έιντ στη Φιλαδέλφεια - ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν έχουν πει ως αυτό το στάδιο κάτι που να αφήνει να εννοηθεί πως στόχος ήταν συγκεκριμένα ο γιορτασμός του τέλους του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του ραμαζανιού.

Περί τις 14:30 (τοπική ώρα), ενώ είχαν συγκεντρωθεί περίπου χίλιοι άνθρωποι σε πάρκο για να γιορτάσουν το Έιντ, ακούστηκαν περίπου τριάντα πυροβολισμοί, διευκρίνισε.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως φαίνεται ότι υπήρχαν δυο ομάδες στο πάρκο που αντάλλαξαν πυρά», πρόσθεσε.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν,ανάμεσά τους 15χρονος που μπήκε στο στόχαστρο αστυνομικίνας, διότι έφερε όπλο, σύμφωνα με τον κ. Μπέθελ. Χτυπήθηκε στον ώμο και στην πλάτη από την αστυνομικίνα.

Νεαρός 22 ετών χτυπήθηκε στο στομάχι, πιθανόν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ενώ άλλος άνδρας παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στο χέρι, κατά την ίδια πηγή.

