ΗΠΑ: Τρόμος στον αέρα - Κινητήρας αεροσκάφους έπιασε φωτιά - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το Reuters, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιο πουλί να μπήκε στην τουρμπίνα λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46