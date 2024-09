ΗΠΑ-Τυφώνας Helene: Τουλάχιστον 42 νεκροί - Πόλεις εκκενώνονται υπό τον φόβο κατάρρευσης φραγμάτων - Βίντεο

Το φράγμα Γουότερβιλ στο Τενεσί, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Νιούπορτ της Βόρειας Καρολίνας, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι στο Νιούπορτ, μια πόλη 7.000 κατοίκων, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν έξω το απόγευμα της Παρασκευής.

Severe flooding has washed away roadways and has possibly placed infrastructure at risk in East Tennessee. Please use extreme caution if you must travel. We stand with these communities and our partners as we continue to work together to get through this traumatic time. pic.twitter.com/4WB6ahEiuG

Νωρίτερα την Παρασκευή σε άλλο τμήμα της Βόρειας Καρολίνας, αξιωματούχοι διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της κομητείας Rutherford προειδοποίησαν τους κατοίκους κάτω από το φράγμα Lake Lure να εκκενώσουν λόγω "επικείμενης βλάβης" - αλλά αργότερα δήλωσαν ότι η κατασκευή κρατούσε.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η Helene χτύπησε τη Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 4 αργά την Πέμπτη με ταχύτητα 140 μίλια την ώρα, που σφυροκοπούσε τη δυτική ακτή με συνθήκες «μη επιβίωσης». Έκτοτε, η Helene έχει υποβαθμιστεί σε μετατροπικό κυκλώνα, αλλά εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες «απειλητικές για τη ζωή» καθώς κατευθύνεται βόρεια.

Pieces of homes are widely scattered around Cedar Key, which was slammed with over 10 feet of storm surge last night.

The first floor of multi-story buildings have largely been swept away by the record breaking surge wrought by #Helene and its massive wind field. #FLwxpic.twitter.com/1oQbIotfdW