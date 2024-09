ΗΠΑ-Τυφώνας Helene: Τουλάχιστον 44 νεκροί - Πόλεις εκκενώνονται υπό τον φόβο κατάρρευσης φραγμάτων - Βίντεο

Από το Ταλαχάσι της Φλόριντας μέχρι το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 15 στην Τζόρτζια, 7 στη Φλόριντα, ένας στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές.

Η Ελίν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε ποτέ αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τον ειδικό Μάικλ Λόουρι.

Έχει εξασθενήσει πλέον σε τροπική καταιγίδα, αλλά οι αρχές προειδοποιούν πως ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων δεν έχει περάσει.

Φόβοι κατάρρευσης φραγμάτων

Χιλιάδες άτομα κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους στη Βόρεια Καρολίνα μετά από σοβαρές ζημιές σε δύο φράγματα καθώς η καταιγίδα Helene μετατοπίζεται βόρεια.

Οι κάτοικοι σε περιοχές στην πορεία δύο φραγμάτων της Βόρειας Καρολίνας κλήθηκαν να απομακρυνθούν επειγόντως, καθώς το ένα φράγμα υπέστη «καταστροφική βλάβη» και το δεύτερο κινδυνεύει σοβαρά, λόγω πλημμυρών από τον τυφώνα.

Severe flooding has washed away roadways and has possibly placed infrastructure at risk in East Tennessee. Please use extreme caution if you must travel. We stand with these communities and our partners as we continue to work together to get through this traumatic time. pic.twitter.com/4WB6ahEiuG

Το φράγμα Γουότερβιλ στο Τενεσί, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Νιούπορτ της Βόρειας Καρολίνας, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι στο Νιούπορτ, μια πόλη 7.000 κατοίκων, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν έξω το απόγευμα της Παρασκευής

Pieces of homes are widely scattered around Cedar Key, which was slammed with over 10 feet of storm surge last night.

The first floor of multi-story buildings have largely been swept away by the record breaking surge wrought by #Helene and its massive wind field. #FLwxpic.twitter.com/1oQbIotfdW