ΗΠΑ: Τζετ-ασθενοφόρο συνετρίβη σε σπίτια κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια - Βίντεο

Το αεροσκάφος τύπου Learjet 55 ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance. Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η εταιρεία στο LinkedIn, αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες: έναν ασθενή (σ.σ. για τον οποίο επισημαίνει πως πρόκειται για παιδιατρικό περιστατικό) και τον συνοδό του.

Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων. Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα (τοπική ώρα, 01:30 στην Ελλάδα).

?? #BREAKING UPDATE: The plane which crashed in Philadelphia appears to be a Learjet 55 Air Ambulance from Mexico

It seems to have crashed shortly after take off from Philly’s Executive Airport (PNE)

?? @livingbyyyz#planecrash#philadelphiacrash#mexicopic.twitter.com/dXJ1KrkYpR