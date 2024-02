ΗΠΑ: Χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές πολιτείες

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αμερικανική μεγαλούπολη αναμένεται να δεχτεί τουλάχιστον 17 εκατοστά χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κυκλοφορία στους δρόμους επικίνδυνη.

Ο ρυθμός της χιονόπτωσης ανέρχεται σε 5 εκατοστά την ώρα στο Λόουερ Χάντσον, όπως έγινε γνωστό από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης με μήνυμά της στο X.

«Αυτοί οι ρυθμοί (χιονόπτωσης) θα καταγραφούν νοτιότερα τις επόμενες ώρες έως το μεσημέρι, οδηγώντας σύντομα σε καλυμμένους από χιόνι δρόμους και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης», επισήμανε η υπηρεσία, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή.

Σε άλλα τμήματα της περιοχής το ύψος του χιονιού που θα πέσει αναμένεται να φθάσει έως τα 30 εκατοστά προτού η καταιγίδα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στη Βοστόνη, το ύψος του χιονιού θα μπορούσε να ανέλθει στα 22 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος της πόλης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή ακύρωσαν τα δια ζώσης μαθήματα για σήμερα, μεταξύ άλλων στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διδασκαλία για 1 εκατομμύριο μαθητές.

Airlines have canceled hundreds of flights as a winter storm dumps snow on the Northeast. https://t.co/UfZq5qTDLJ