ΗΠΑ: Χειροπέδες σε αιρετό που απειλούσε να πάει οπλισμένος στην ορκωμοσία του Μπάιντεν - Κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση το Καπιτώλιο - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Κόι Γκρίφιν ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν το αμερικανικό Κογκρέσο να κυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν επί του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται πάντως να έμεινε στην είσοδο, να μην μπήκε στο κτίριο.

NEW: @FBIWFO tells @Ash__tag__ that Couy Griffin -- a county commissioner in New Mexico -- was arrested by Capitol Police on Lousiana Avenue NW TODAY on charges stemming from the Capitol Riot @nbcwashington@Telemundo44pic.twitter.com/U1BPiRliXk