ΗΠΑ: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα συγκεντρώνονται κοντά στο Καπιτώλιο

Μια σκηνή στολισμένη με πανό, μεταξύ άλλων, ένα που χαρακτήριζε τον Νετανιάχου «Καταζητούμενο Εγκληματία Πολέμου» σε μια αναφορά σε ένα ένταλμα σύλληψης που ζητούν να εκδώσουν οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο Νετανιάχου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον ανέβηκε στη σκηνή καταδικάζοντας για τον τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών. «Κανείς δεν είναι ελεύθερος μέχρι όλοι να είναι ελεύθεροι», είπε η Σάραντον.

Σε κοντινή απόσταση, οι διαδηλωτές τοποθέτησαν σχεδόν 30 φέρετρα από χαρτόνι σε κανονικό μέγεθος τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες στη μνήμη όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα. Πολλοί δρόμοι κοντά στο Καπιτώλιο έχουν αποκλειστεί και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

As #Netanyahu prepares to speak to Congress, tens of thousands of people gather in front of the #Capitol to call for his immediate arrest. pic.twitter.com/4dBHD6zShs