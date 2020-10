ΗΠΑ: Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν κατά του επικείμενου διορισμού της Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο - Συνθήματα κατά Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει και έχουν επιλέξει ανάμεσα στον Τραμπ και τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν ποιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου.

Οι διαδηλώτριες που μετείχαν στην Πορεία των Γυναικών εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται έτοιμοι να επικυρώσουν τον διορισμό της Μπάρετ λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, την ώρα μάλιστα που οι ίδιοι είχαν αρνηθεί να προχωρήσει η διαδικασία επικύρωσης για τον δικαστή Μέρικ Γκάρλαντ, τον οποίο είχε επιλέξει ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, περισσότερο από έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

"Το γεγονός είναι ότι είμαστε ισχυρές και φοβούνται", δήλωσε η Σόνια Σπου, διευθύντρια εκστρατειών περί αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην UltraViolet, μια φεμινιστική ομάδα άσκησης πιέσεων, η οποία ήταν μια από τις ομιλήτριες στην διαδήλωση. "Βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και το ξέρουν και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την τελική γροθιά".

