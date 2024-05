ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά σε Τέξας και Λουιζιάνα έπειτα από σφοδρή καταιγίδα

Η καταιγίδα συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας τυφώνα και έπληξε την Πέμπτη την περιοχή του Χιούστον, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έσπασαν τζάμια σε πολυώροφα κτίρια και σχεδόν 800.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι.

Στη γειτονική Λουιζιάνα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 73.000 πελάτες της εταιρείας CenterPoint Energy.

This unbelievable storm that ripped through downtown tore the side of this bar off. This is Conejo Malo at Travis and Commerce.#tornado#texas#storm#houstonpic.twitter.com/U4Alx3KOzB