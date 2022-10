ΗΠΑ: Υπάλληλος της New York Post χάκαρε την εφημερίδα και ζητούσε να δολοφονηθεί ο Μπάιντεν

New York Post’s Twitter Account Hijacked, With Hackers Posting Racist and Violent Messages https://t.co/WXJ7TzUrMR

«Η New York Post έπεσε θύμα πειρατείας» ανέφερε η ίδια η εφημερίδα αφού, προφανώς, ανέκτησε τον έλεγχο του λογαριασμού της στο Twitter.

«Η έρευνα της New York Post δείχνει ότι οι μη εγκεκριμένες ενέργειες διαπράχθησαν από έναν υπάλληλο και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα» πρόσθεσε η συντηρητική εφημερίδα σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Website and Twitter page of the New York Post hacked pic.twitter.com/PfQojtQgy5