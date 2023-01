ΗΠΑ: Υπό έρευνα ο βουλευτής που παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα για την εκπαίδευση, την εργασία και την καταγωγή του

Ο Σάντος, γιος Βραζιλιάνων μεταναστών, γεννημένος στο Κουίνς, κατηγορείται στη Βραζιλία ότι το 2008 πλήρωσε εμπορεύματα με κλεμμένες επιταγές, σε ένα κατάστημα στο Νιτερόι, κοντά στο Ρίο. Η προκαταρκτική έρευνα μπήκε στο αρχείο το 2013 επειδή οι Βραζιλιάνοι εισαγγελείς δεν γνώριζαν τη διεύθυνση του Σάντος, ώστε να δώσουν συνέχεια στη δίωξη.

Breaking News: Representative-elect George Santos admitted to lying about his professional experience and educational history, but the Republican said it would not stop him from taking office. https://t.co/1v3VeyS7dg