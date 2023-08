ΗΠΑ: Yποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων συναντήθηκε με τον Ζελένσκι

Ο Κρίστι, που κάποτε ήταν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, τώρα διεκδικεί το χρίσμα έχοντάς τον απέναντί του και τηρώντας αντίθετη στάση στο ουκρανικό με τον πρώην πρόεδρο. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Μάικ Πενς, ήταν ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για το χρίσμα που συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, τον Ιούνιο.

Ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο προεδρικό μέγαρο αφού προηγουμένως επισκέφθηκε την Μπούτσα, την πόλη όπου η Ουκρανία λέει ότι ο ρωσικός στρατός διέπραξε ακρότητες μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Είδε επίσης τις καταστροφές στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.

It was an honor to meet with President @ZelenskyyUa in Ukraine and see firsthand the heroism Ukrainians have displayed in their fight against Russia.

America has never moved forward by ignoring the rest of the world. We can’t start now. https://t.co/3Diajbs4Lc