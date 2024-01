ΗΠΑ: Υστερα από καβγά τον έσπρωξε στις γραμμές του μετρό και σκοτώθηκε - ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας που φορά ένα σκούρο παλτό και μαύρο καπέλο χτυπά δύο γροθιές στο θύμα, με αποτέλεσμα να πέσει στις ράγες.

Ακολούθησε πανδαιμόνιο στο σταθμό, καθώς τρομοκρατημένοι οι επιβάτες ούρλιαζαν καθώς το τρένο της γραμμής Market-Frankford μπήκε στον σταθμό δευτερόλεπτα αργότερα με τον άνδρα να βρίσκεται στις γραμμές. Το ιατρικό προσωπικό που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για εκείνον, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

**VIEWER DISCRETION IS ADVISED***

**Video may be disturbing **

Philadelphia

Video surfaces of a fight on SEPTA’s subway platform at 34th and Market

A man is thrown onto the tracks in front of a moving train. The train could not be stopped in time and officials say the man… pic.twitter.com/pgROCDRYvX