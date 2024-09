iPhone 16: Παγκόσμια φρενίτιδα για την απόκτησή του - Ουρές έξω από καταστήματα

Το νέο smartphone, το οποίο κάθε χρόνο σημειώνει υψηλότατες πωλήσεις, είναι πλέον διαθέσιμο σε περίπου 60 χώρες, όπου οι πιστοί καταναλωτές του ανυπομονούν να αποκτήσουν το πρώτο κινητό της σειράς με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης μέσω του iOS 18, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Business Insider.

Tim Cook opens the door at Apple 5th Ave in NYC, happy iPhone day!???????? #iPhone #TimCook #iPhone16 #NewYork #iPhone16ProMax pic.twitter.com/PvKTA2iR3P

Ουρές σχηματίστηκαν έξω από καταστήματα της Apple σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.

Long lines outside & inside for the iPhone 16 first sale day/launch at Apple Saket! The craze in ???? India is really there.

Are you one of these people? Which model are you buying? #iPhone16#AppleSaketpic.twitter.com/7XRMesDglD