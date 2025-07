Ιράκ: Δεύτερη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πετρελαιοπηγή της εταιρείας Hunt Oil στο Ιρακινό Κουρδιστάν - Real.gr

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε πετρελαιοπηγές στο ημιαυτόνομο Κουρδιστάν.

Μια πετρελαιοπηγή την οποία διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Hunt Oil στην πόλη Ντοχούκ του Ιρακινού Κουρδιστάν δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος σήμερα, ανέφεραν πηγές των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε πετρελαιοπηγές στο ημιαυτόνομο Κουρδιστάν. Είναι επίσης η δεύτερη επίθεση στην ίδια πετρελαιοπηγή, την Αΐν Σίφνι, σήμερα.

New: BAGHDAD, July 16 (Reuters) – A drone attack struck an oilfield operated by U.S. company Hunt Oil in the Iraqi Kurdish city of Dohuk on Wednesday, security sources said. The second attack on the Ain Sifni oilfield on Wednesday. #Iraq #KRG #OOTT pic.twitter.com/KqoFS9xGmD

— Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) July 16, 2025