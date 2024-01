Ιράκ: Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον βάσης των ΗΠΑ

«Περί τις 18:30 (σ.σ. ώρα Βαγδάτης· 17:30 ώρα Ελλάδας) την 20ή Ιανουαρίου εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και ρουκέτες από μαχητές υποστηριζόμενους από το Ιράν εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Πρόσθεσε πως «τουλάχιστον ένας ιρακινός στρατιώτης τραυματίστηκε» και ότι αμερικανοί στρατιώτες εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν υπέστησαν διάσειση ή εγκεφαλικά τραύματα.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq

At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu