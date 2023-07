Ιράκ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη και την πυρπόλησαν - ΒΙΝΤΕΟ

Στη διαδήλωση κάλεσαν υποστηρικτές του σιίτη ιεροκήρυκα Μοκτάντα Σαντρ, ενόψει της αναμενόμενης νέας καύσης του Κορανίου μπροστά στην ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο συγκέντρωσης που αποφάσισαν να επιτρέψουν οι αρχές της Σουηδίας.

Προηγούμενη καύση αντιτύπου του Κορανίου, μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος στην πρωτεύουσα της Σουηδίας από Ιρακινό, προκάλεσε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και την καταδίκη μεγάλου μέρους του μουσουλμανικού κόσμου.

#BREAKING hundreds of Iraqis from the Sadr Movement stormed the Embassy of #Sweden in Baghdad, #Irak and burned it in response to the last Quran Burning incidents on the Scadinavian Country. pic.twitter.com/zEzCJLr3Zw