Ιράκ: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σε αυτοκίνητο στην Αρμπίλ - Βίντεο

Εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητο πυροδοτήθηκε γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν δύο γυναίκες και δύο παιδιά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

??#BREAKING: a driver dies in a car blast in the capital city of #Iraqi#kurdistan, Erbil.

The cause of the #explosion is not immediately clear.#Iraq#Erbil#Kurdistan#KurdistanProtests#explosion#attack#blastpic.twitter.com/Kt1B1rlI59