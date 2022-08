Ιράκ: Επανήλθε η ηρεμία στους δρόμους της Βαγδάτης μετά την έκκληση του ιερωμένου αλ Σαντρ

Οι υποστηρικτές του Σαντρ άρχισαν να αποχωρούν μαζικά, με ορισμένους να μεταφέρουν τα όπλα τους ή τσάντες έπειτα από μια οργισμένη ομιλία του αλ Σαντρ.

Η αποχώρηση ήταν ομαλή παρότι οι Ιρακινοί συνωστίζονταν στους δρόμους μόλις ανακοινώθηκε η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Ο αλ Σαντρ έδωσε στους υποστηρικτές του διορία «60 λεπτών» για να αποχωρήσουν από την Πράσινη Ζώνη, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τους αποκηρύξει.

Watch: Calmness gradually returns to central #Baghdad after Iraqi Shia cleric Muqtada al-Sadr called on his supporters to completely withdraw from all clash sites following hours of armed and deadly clashes. #Iraqhttps://t.co/wcxrIB0DOYpic.twitter.com/HpEIzTYfYu