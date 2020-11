Ιράκ: Eπίθεση με ρουκέτες στη Βαγδάτη με στόχο κυρίως την πρεσβεία των ΗΠΑ - Ένα κοριτσάκι νεκρό - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-dpa-Xinhua

Τέσσερις ρουκέτες έπεσαν στη λεγόμενη Πράσινη Ζώνη, όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, ενώ άλλες τρεις σε συνοικίες της ιρακινής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κοριτσάκι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε πολίτες, διευκρίνισε ο ιρακινός στρατός.

Η επίθεση, που έγινε από την περιοχή αλ Αμίν της ανατολικής Βαγδάτης κατά την ίδια πηγή, εξαπολύθηκε δύο ώρες έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη του ιρακινού πρωθυπουργού Μουστάφα αλ Καντίμι και του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο.

IRAQ: C-RAM based near US embassy in Baghdad active tonight after 3 rockets were reportedly fired towards the Green Zone. pic.twitter.com/2KaovZFZ33