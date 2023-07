Ιράκ: Η Βαγδάτη απελαύνει την πρεσβευτή της Σουηδίας

Ανακοίνωση της ιρακινής κυβέρνησης προσέθεσε πως η Βαγδάτη ανακαλεί επίσης τον επιτετραμμένο της στη Σουηδία και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ μετέδωσε πως το Ιράκ ανέστειλε την άδεια λειτουργίας της σουηδικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Ericsson στο ιρακινό έδαφος.

Διαδηλωτές στη Σουηδία αιτήθηκαν και έλαβαν άδεια από τη σουηδική αστυνομία για να κάψουν το Κοράνι έξω από την ιρακινή πρεσβεία σήμερα.

Οι διαδηλωτές κλότσησαν και κατέστρεψαν εν μέρει ένα βιβλίο που όπως είπαν ήταν ένα αντίτυπο του Κορανίου, αλλά έφυγαν από την περιοχή χωρίς να του βάλουν φωτιά.

No Risk, no fun: Filmaufnahmen der Aktion in der Nähe der irakischen Botschaft in #Stockholm, bei der die Teilnehmer mit dem #Koran mit #Fussball spielten.. pic.twitter.com/VLhoG2Ufp6