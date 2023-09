Ιράκ: Νέο βίντεο αποτυπώνει τη φρίκη στον ματωμένο γάμο με τους 113 νεκρούς

A new video was recently published of the moment the Hamdaniyah fire occurred in Iraq. Which killed more than 100 people.?? pic.twitter.com/wRhubzPdgi

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail και παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι ο γαμπρός και η νύφη ήταν μεταξύ των 100 και πλέον θυμάτων, οι δυο τους επέζησαν, καθώς διέφυγε από την πόρτα της κουζίνας, όπως αποκαλύφθηκε. Οι νιόπαντροι νοσηλεύονται τώρα στο νοσοκομείο και βρίσκονται σε «δεινή» ψυχολογική κατάσταση.

Οι νεόνυμφοι ζουν λέει ο πατέρας του γαμπρού

Ο πατέρας του γαμπρού επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι επέζησε από την πυρκαγιά που διέλυσε τη μεγάλη αίθουσα, σε πόλη η οποία είχε επιβιώσει μάλιστα από την σκληρή κατοχή του ISIS.

Δήλωσε στο CNN: «Θεωρώ τον ιδιοκτήτη της αίθουσας υπεύθυνο για ό,τι συνέβη στο πάρτι, επειδή δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες ή μέτρα ασφαλείας στην αίθουσα».

Ένας άλλος καλεσμένος δήλωσε στο ιδιωτικό ιρακινό κανάλι Alawla TV: «Η νύφη και ο γαμπρός είναι καλά. Ήμουν μόλις τώρα μαζί τους, αλλά η κατάστασή τους είναι τραγική εξαιτίας αυτού που συνέβη στους ανθρώπους εδώ».

Could you imagine being at this wedding?

A new video has been released showing the very moment that a fire started at the Iraq wedding this past Thursday in the northern province of Nineveh.

Sadly, over one hundred people lost their lives, and many more suffered injuries after… pic.twitter.com/rThQrTHJAm