Ιράκ: Νέος πρόεδρος της χώρας ο Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ

Ο νέος πρόεδρος του Ιράκ έσπευσε να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, προκειμένου να αρθεί το συντομότερο δυνατόν το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα. «Συγχαίρουμε τον αδελφό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι», έγραψε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καζίμι σε ανάρτησή του στο Twitter.

Kurdish politician Abdul Latif Rashid has been elected as Iraq's new president, paving the way for the formation of a new gov't and ending a year of deadlock https://t.co/8j987ap1PKpic.twitter.com/VQP3gzl89d