Ιράκ: Τέσσερις νεκροί από την κατάρρευση ενός σιιτικού ιερού κοντά στην πόλη Κερμπάλα

«Εντοπίσαμε τέσσερα πτώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό μιας γυναίκας» στο ιερό που βρίσκεται στην επαρχία Κερμπάλα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατηγός Αμπντελραχμάν Ζαουντάτ, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Οι έρευνες στα χαλάσματα συνεχίζονται.

Νωρίτερα, οι διασώστες ανέφεραν ότι προσπαθούσαν να ανασύρουν έξι έως οκτώ προσκυνητές που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια του Ιερού του Ιμάμη Άλι. Τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά και νοσηλεύονται, αλλά η κατάστασή της υγείας τους είναι καλή, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Ιράκ, Ναουάς Σαμπάχ Σάκερ εξήγησε ότι ένας βράχος αποκολλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου «λόγω της υγρασίας» και έπεσε πάνω στο κτίριο. Κατέρρευσε περίπου το 30% του ιερού, το οποίο δεν ξεπερνά σε μέγεθος τα 100 τετραγωνικά μέτρα.

