Ιράκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε μονάδα Covid-19 σε νοσοκομείο της Νασιρίγια - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημειωθεί μια παρόμοια τραγωδία στο Ιράκ, όταν 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε μια κλινική για Covid-19 στη Βαγδάτη.

Fire in on of covid isolation centers in #Nassiriya killed more than 20 patients. Fire is still ongoing and casualties is subject to increase. It's the second after Baghdad hospital fire on April which killed more than 80 patients. pic.twitter.com/1LFj6YVnJz