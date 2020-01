Ιράκ: Xιλιάδες διαδηλωτές στη Βαγδάτη ζητούν αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Νωρίς το πρωί χιλιάδες υποστηρικτές του –άνδρες, γυναίκες και παιδιά—συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Τζαντρίγια φωνάζοντας «Έξω, έξω κατακτητή» και «Ναι στην εθνική κυριαρχία» κρατώντας σημαίες του Ιράκ.

Μετά τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη στις 3 Ιανουαρίου ο Σαντρ, που ήταν πάντα αντίθετος στην παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ, επανέφερε στη δράση την παραστρατιωτική του οργάνωση, τον στρατό του Μεχντί, ο οποίος πολεμούσε εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων από το 2003 ως το 2011.

"Down Down America. Down Down to colonialism. Down Down to Israel," demonstrators chant as anti-US rallies take place in Baghdad https://t.co/6zNGn5s4ctpic.twitter.com/F271SvtlTj via @RudawEnglish#Iraq