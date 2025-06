Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Τεχεράνη κατά του Ισραήλ - Real.gr

Αυτό μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα κατά του Ισραήλ στην Τεχεράνη, με αφορμή την εβδομαδιαία προσευχή, φωνάζοντας συνθήματα υποστήριξης προς τους ηγέτες τους, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Thousands in #Tehran marched at the University of Tehran today to support Palestine, oppose Zionist crimes, and call for revenge for Israeli victims pic.twitter.com/EJ03ij5vuu

— Daily Iran Military (@IRIran_Military) June 20, 2025