Ιράν: Χτυπήσαμε κτίριο της Μοσάντ - Real.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ, κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί «έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

#Breaking: Unfortunately, the ballistic missiles of the #IRGC Aerospace Force hit headquarters of #Mossad in #Herzliya.#OperationRisingLion#OperationTruePromise3 pic.twitter.com/vNVKx8qmCd

