Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ - Real.gr

Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

10:30, 17/09/2025
Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε κατηγορηθεί ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ κρατικών μέσων ενημέρωσης που μετέδωσαν ότι το όνομά του ήταν Μπαμπάκ Σαχμπαζί.

Το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται σε έναν σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, έχει εκτελέσει πολλά πρόσωπα που κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Mossad, διευκολύνοντας τη λειτουργία της στη χώρα.

Οι εκτελέσεις Ιρανών καταδικασμένων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ αυξήθηκαν σημαντικά αυτό τον χρόνο με τους τελευταίους μήνες να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εννέα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σαχμπαζί συνεργαζόταν με τον Ισμαήλ Φεκρί, έναν άλλο καταδικασθέντα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ από τις αρχές του 2022, ο οποίος εκτελέστηκε τον Ιούνιο.

Ο Σαχμπαζί κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύθηκε την ιδιότητά του ως εργολάβου που τοποθετούσε συστήματα ψύξης για να συλλέγει πληροφορίες από ευαίσθητους χώρους, όπως αίθουσες διακομιστών καθώς και κέντρα που συνδέονταν με τον στρατό και τις αρχές ασφαλείας.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ωστόσο ακύρωσε το αίτημά του να εφεσιβάλει την απόφαση.

