Ιράν: Εκτελέστηκε κατηγορούμενος για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ - Real.gr

Ένας Ιρανός, καταδικασμένος για κατασκοπεία και συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, εκτελέστηκε σήμερα, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σε μια περίοδο κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό οπλοστάσιο του τελευταίου.

Εμπλεκόμενο εδώ και μια δεκαετία σε έναν σκιώδη πόλεμο με το Ισραήλ, το Ιράν έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους τους οποίους κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, την Mossad, και για διευκόλυνση των επιχειρήσεων της τελευταίας στη χώρα, κυρίως δολοφονίες ή ενέργειες δολιοφθοράς με στόχο να υπονομευτεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που συνδέεται με το ιρανικό δικαστικό σώμα, ο κατηγορούμενος που ονομάζεται Μοχσέν Λανγκαρνεσίν, κατηγορείται για ανάμειξη σε πολλές υποθέσεις, περιλαμβανομένου του θανάτου ενός συνταγματάρχη των Φρουρών της Επανάστασης το 2022.

“Στη διάρκεια των δύο ετών που λειτουργούσε ως κατάσκοπος (…) ήταν υπεύθυνος για σημαντικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της στήριξης τρομοκρατικών επιχειρήσεων και της παρουσίας του στον τόπο της δολοφονίας του Σαγιάντ Χοντάι”, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Mohsen Langarneshin’s parents are outside Evin Prison, pleading for a halt to his execution set for dawn.

The 34-year-old network security expert is convicted of alleged involvement in IRGC assassinations despite NO evidence and confirmed alibis. His confession was obtained under… pic.twitter.com/u7BKtrXkj6

— Maral (@Maraalxx) April 29, 2025