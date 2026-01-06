Ιράν: Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά στο δυτικό τμήμα της χώρας - Real.gr

ΜΚΟ ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 27 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας.

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατά την δέκατη ημέρα των διαδηλώσεων στη χώρα.

“Ο Εχσάν Αγατζανί βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες ώρες, αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί”, γράφει το Fars, διευκρινίζοντας ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις στην κομητεία αυτή το Σάββατο σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας .

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 27 διαδηλωτές, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

“Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες”, γράφει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ