Ιράν: Επικοινωνία του εμίρη του Κατάρ και του προέδρου Πεζεσκιάν για την αποκλιμάκωση στην περιοχή - Real.gr

Ιράν: Επικοινωνία του εμίρη του Κατάρ και του προέδρου Πεζεσκιάν για την αποκλιμάκωση στην περιοχή

03:00, 30/01/2026
Ο εμίρης του Κατάρ και ο Ιρανός πρόεδρος συνομίλησαν τηλεφωνικά για να κάνουν έναν απολογισμό της περιφερειακής κατάστασης και των προσπαθειών αποκλιμάκωσης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA, με φόντο τις αμερικανικές απειλές για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το QNA, ο σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και ο Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησαν για τις “τελευταίες εξελίξεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συγκεκριμένα για την εξέλιξη της παρούσας κατάστασης, όπως και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να μειωθούν οι εντάσεις και να υπάρξει σταθερότητα”.

Οι δύο ηγέτες επέμειναν επίσης στη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας.

