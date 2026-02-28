Ιράν: Επικοινωνία ΥΠΕΞ με ομολόγους αραβικών χωρών για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Ιράκ ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλες τις αμυντικές και στρατιωτικές δυνατότητές της με βάση το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας, σύμφωνα με ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Σύμφωνα πάντα με το Ρόιτερς, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους ομολόγους του στην περιοχή να εμποδίσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να “κάνουν κατάχρηση του εδάφους τους” προκειμένου να διενεργήσουν επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.