Ιράν-Φρουροί της Επανάστασης: «Οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν σύντομα για το Ισραήλ» - Real.gr

Ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μοχαμάντ Πακπούρ, υποσχέθηκε σήμερα στο Ισραήλ «τις πύλες της κολάσεως» και «καταστροφικές συνέπειες» μετά τα πλήγματα εναντίον της ιρανικής επικράτειας.

«Το εγκληματικό και παράνομο σιωνιστικό καθεστώς θα γνωρίσει μια πικρή και οδυνηρή μοίρα, με τεράστιες και καταστροφικές συνέπειες», διαβεβαίωσε ο Πακπούρ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna. «Οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν σύντομα εναντίον αυτού του καθεστώτος», συμπλήρωσε ο αντικαταστάτης του Χουσεΐν Σαλαμί, που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σήμερα πως αναμένει «πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων», έπειτα από τα μαζικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα σήμερα.

«Αναμένουμε να εκτεθούμε σε πολλά κύματα ιρανικών επιθέσεων», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με τα σχέδιά του να επιτεθεί στο Ιράν, προτού τα υλοποιήσει. «Αφήνω την αμερικανική θέση στους Αμερικανούς. Τους ενημερώσαμε εκ των προτέρων. Γνώριζαν για την επίθεση. Τι θα κάνουν τώρα; Αυτό το αφήνω στον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ. Εκείνος αποφασίζει ανεξάρτητα», επισήμανε ο Νετανιάχου στο μήνυμά του. «Δεν θα μιλήσω εκ μέρους του (Τραμπ). Εκείνος το κάνει αυτό ξεκάθαρα και αποφασιστικά. Είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορούν να διαθέτουν ικανότητες εμπλουτισμού».

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε το βράδυ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, μεταδίδει το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna, διευκρινίζοντας ότι η προέλευσή τους δεν είναι ακόμη γνωστή.

«Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις στη δυτική Τεχεράνη (επαρχία)», στις πόλεις Σαχριάρ και Μαλάρντ και γύρω από τη συνοικία Σιτγκάρ της πόλης της Τεχεράνης, ανέφερε το Irna. Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr μία έκρηξη ακούστηκε στο Πακντάστ, μια πόλη στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Εξάλλου, το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις από την περιοχή όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό ενώ το Nournews έκανε λόγο για εκρήξεις και καπνό στην επαρχία Αλμπόρζ. Σύμφωνα με το Press TV, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο Φορντό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Press TV μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και αναχαίτισε πυραύλους στα νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις σε εκτοξευτήρες πυραύλων και σε υποδομές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ιράν.

Ένας στρατιώτης νεκρός στο Σαρντάστ

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ένας Ιρανός στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα σε μια στρατιωτική βάση της συνοριοφυλακής στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στο Ιράκ.

Η επίθεση αυτή έγινε στο Σαρντάστ, που απέχει περισσότερα από 700 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, από τους πρωινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 78 άνθρωποι και 329 τραυματίστηκαν. Στα θύματα περιλαμβάνονται ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, έξι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες ενώ νωρίτερα το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε και ο στρατηγός Αμιραλί Χατζιζαντέχ, επικεφαλής του πυραυλικού προγράμματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και προειδοποίησε ότι έπονται πολλά περισσότερα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο ABC News. Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτό το έγκλημα, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα του στρατού στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή στην πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο υπουργός Άμυνας [Ισραέλ Κατς] ενημερώθηκε ότι η πλειονότητα των διοικητών της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης εξοντώθηκαν στη διάρκεια συνάντησης στο υπόγειο αρχηγείο τους», περιλαμβανομένου του επικεφαλής της, του στρατηγού Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Εκτός από τον Χατζιζαντέχ, ο διοικητής της δύναμης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ο επικεφαλής αεροπορικής διοίκησης σκοτώθηκαν από πλήγμα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η αλυσίδα διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συσκέπτονταν στο υπόγειο κέντρο διοίκησης για να προετοιμάσουν επίθεση κατά του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός.

«Στο πλαίσιο των πρώτων πληγμάτων, στρατιωτικά καταδιωκτικά αεροσκάφη έπληξαν το κέντρο διοίκησης όπου βρισκόταν ο διοικητής της ΠΑ (των Φρουρών), Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι».

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Χατζιζαντέχ είχε κεντρικό ρόλο «στο σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ» του Ιράν, προσθέτει ο στρατός. «Εξάλλου, οι διοικητές που εξοντώθηκαν εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας τον Σεπτέμβριο του 2019», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η αεροδιαστημική δύναμη των Φρουρών έχει επιφορτιστεί με την επιτήρηση του ιρανικού εναέριου χώρου και ελέγχει το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Το Ιράν έχει ανακοινώσει τον θάνατο αρκετών υψηλόβαθμων διοικητών του καθώς και έξι επιστημόνων του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα που έθεσαν στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων και διοικητές του στρατού ώστε να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει ατομικό όπλο.

Τουλάχιστον 20 υψηλόβαθμοι Ιρανοί διοικητές, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δήλωσαν δύο περιφερειακές πηγές στο Reuters.

Το πρακτορείο παραθέτει έναν κατάλογο των διοικητών και των επιστημόνων που έχουν σκοτωθεί.

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θα κάνει το Ισραήλ να «μετανιώσει» για τη θανατηφόρα επίθεσή του, η οποία είχε στόχο πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Το ιρανικό έθνος και οι αξιωματούχοι της χώρας δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί μπροστά σε αυτό το έγκλημα, και η νόμιμη και ισχυρή απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα κάνει τον εχθρό να μετανιώσει για την ανόητη πράξη του», δήλωσε o Μασούντ Πεζεσκιάν σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει στο Ιράν τελεσίγραφο 60 ημερών για τη σύναψη μιας πυρηνικής συμφωνίας, πριν από τις επιθέσεις του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τώρα η Τεχεράνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία.

«Πριν από δύο μήνες έδωσα στο Ιράν τελεσίγραφο 60 ημερών για να “καταλήξει σε μια συμφωνία”. Έπρεπε να το είχαν κάνει! Σήμερα είναι η 61η μέρα. Τους είπα τι να κάνουν, αλλά απλά δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Τώρα έχουν, ίσως, μια δεύτερη ευκαιρία!», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και προειδοποίησε ότι έπονται πολλά περισσότερα, σύμφωνα με συνέντευξή του στο ABC News. «Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποίησαν. Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Χτυπήθηκαν τόσο σκληρά όσο μπορεί να χτυπηθεί κανείς. Και έπονται περισσότερα. Πολλά περισσότερα», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ABC στο X.

Pres. Trump to ABC News on Israel’s strikes on Iran: “I think it’s been excellent. We gave them a chance and they didn’t take it. They got hit hard, very hard. They got hit about as hard as you’re going to get hit. And there’s more to come. a lot more.”@marykbruce has more. pic.twitter.com/nU1lBEOaEm

— Good Morning America (@GMA) June 13, 2025