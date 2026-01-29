Ιράν - Γκουτέρες: Απευθύνει έκκληση για «διάλογο» προκειμένου να αποφευχθεί «μια κρίση με καταστροφικές συνέπειες» - Real.gr

Quantcast
Ιράν – Γκουτέρες: Απευθύνει έκκληση για «διάλογο» προκειμένου να αποφευχθεί «μια κρίση με καταστροφικές συνέπειες»

21:30, 29/01/2026
  • Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».
  • Ο επικεφαλής του ΟΗΕ δήλωσε ότι «καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν».
  • Ο Γκουτέρες παρακολουθεί «με ανησυχία τις συζητήσεις» και εκτιμά πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος για να επιτευχθεί συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών, αποφεύγοντας έτσι μια κρίση που θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για διάλογο με το Ιράν, ιδίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματός του, προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

«Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή», συνέχισε ο ίδιος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

