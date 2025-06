Ιράν: Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε νέα ομοβροντία 30 πυραύλων εναντίον του Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε σήμερα γύρω στις 08:15 (τοπική ώρα, 7:45 ώρα Ελλάδας) νέα πυραυλικά πυρά εναντίον του Ισραήλ μετά την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μεταδίδοντας πως εκτοξεύθηκαν 30 πύραυλοι.

«Αυτές οι εικόνες που βλέπετε και μεταδίδονται απ’ ευθείας είναι αυτές μιας νέας ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τα κατεχόμενα εδάφη», δήλωσε ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Η τηλεόραση μετέδιδε απευθείας εικόνες από το Ισραήλ εν αναμονή της άφιξης εκεί των πυραύλων με υπόκρουση ένα ιρανικό στρατιωτικό εμβατήριο.

Iran fires missiles at Israel following the American attack against its nuclear facilities, @TreyYingst reports. pic.twitter.com/qVOMMdVtPe

— Fox News (@FoxNews) June 22, 2025