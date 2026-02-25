Iράν: Ιάπωνας υπήκοος κρατείται σε φυλακή - Το Τόκιο ζητά την άμεση απελευθέρωσή του - Real.gr

Οι αρχές του Ιράν έχουν θέσει υπό κράτηση ιάπωνα υπήκοο, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

Το πρόσωπο αυτό συνελήφθη την 20ή Ιανουαρίου, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μασάναο Οζάκι στον Τύπο. Απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.

Χθες το απόγευμα το Radio Free Europe μετέδωσε ότι ο Σινοσούκε Καβάσιμα, ο επικεφαλής του γραφείου του ιαπωνικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK στην Τεχεράνη, συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές και μετήχθη στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης.

Το NHK απέφυγε να επιβεβαιώσει —ή να διαψεύσει— ότι ο επικεφαλής του γραφείου του στην ιρανική πρωτεύουσα κρατείται στην Εβίν.

«Στο NHK, ενεργούμε πάντα με κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια του προσωπικού μας. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να σας απαντήσουμε σε αυτό το στάδιο», περιορίστηκε να αναφέρει εκπρόσωπος της δημόσιας ιαπωνικής τηλεόρασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters