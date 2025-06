Ιράν: «Κήρυξη πολέμου» η ισραηλινή επίθεση - «Κλείστε συμφωνία πριν είναι αργά» προειδοποεί ο Τραμπ την Τεχεράνη - Real.gr

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ εναντίον του ιρανικού εδάφους αποτελεί «κήρυξη πολέμου» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιδράσει.

Σε επιστολή που απηύθυνε στα Ηνωμένα Έθνη, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί περιέγραψε την επίθεση ως «κήρυξη πολέμου» εναντίον του Ιράν και «κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αντιμετωπίσει αμέσως το ζήτημα», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου.

Εξάλλου ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμανεΐ διόρισε σήμερα νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και νέο αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, μετά το θάνατο των προκατόχων τους κατά την ισραηλινή επίθεση.

Με ξεχωριστά διατάγματα, ο Χαμενεΐ διόρισε τον Αμπντολραχίμ Μουσαβί αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ως διάδοχο του στρτηγού Μοχαμάντ Μπαγερί και τον Μοχαμάντ Πακπούρ επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε αντικατάσταση του Χοσεΐν Σαλαμί.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εξάλλου ότι ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του αγιατολάχ Χαμενεΐ τραυματίσθηκε σήμερα το πρωί από την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, (…) τραυματίσθηκε στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το σιωνιστικό καθεστώς», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφερόμενη στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι τουλάχιστον έξι από τους πυρηνικούς επιστήμονές του σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τραμπ: Το Ιράν πρέπει να κάνει συμφωνία – Οι επόμενες επιθέσεις θα είναι ακόμα πιο βίαιες

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι είχε δώσει επανειλημμένα την ευκαιρία στο Ιράν να συνάψει συμφωνία, αλλά εκείνο απέτυχε. Τώρα, τονίζει, ήρθε η ώρα να το πράξει «πριν να είναι πολύ αργά».

«Έδωσα στο Ιράν ευκαιρία μετά την ευκαιρία να συνάψει μια συμφωνία. Τους είπα, με τα πιο δυνατά λόγια, να “το κάνουν απλώς”, αλλά όσο κι αν προσπάθησαν, όσο κοντά κι αν έφτασαν, δεν τα κατάφεραν», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη για τις συνέπειες, τονίζοντας την υπεροχή του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού αλλά και τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ:

«Τους είπα ότι θα ήταν πολύ χειρότερο από οτιδήποτε γνωρίζουν, περιμένουν ή τους έχουν πει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τον καλύτερο και πιο φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, και ότι το Ισραήλ έχει πολύ από αυτόν, και ακόμα περισσότερο έρχεται – και ξέρουν πώς να τον χρησιμοποιούν».

Το Ισραήλ έπληξε υπόγειες εγκαταστάσεις στη Νατάνζ

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο βορειοδυτικό Ιράν, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση έπειτα από σειρά αεροπορικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πριν από μερικά λεπτά, νέες εκρήξεις ακούσθηκαν στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν», μετέδωσε η τηλεόραση.

Το ιρανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε από την πλευρά του πως πραγματοποιήθηκε προηγουμένως σειρά επιθέσεων εναντίον δέκα εγκαταστάσεων σ’ αυτή την ίδια επαρχία, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε όλο το Ιράν από τις ισραηλινές επιθέσεις, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος στην ιρανική τηλεόραση.

«Προς το παρόν, 95 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα σε 12 διαφορετικές επαρχίες που στοχοθετήθηκαν», δήλωσε στην τηλεόραση ο εκιπρόσωπος των εθνικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας Μοζταμπά Χαλεντί.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους πως έπληξαν σήμερα τις υπόγειες εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.

«Οι υπόγειες εγκαταστάσεις στη Νατάνζ επλήγησαν, περιλαμβανομένης μιας αίθουσας εμπλουτισμού σε πολλά επίπεδα με συσκευές φυγοκέντρησης, αίθουσες ηλεκτροδότησης και άλλες υποδομές υποστήριξης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. «Εξάλλου δέχθηκε επίθεση η κρίσιμης σημασίας υποδομή της εγκατάστασης που της επιτρέπει να λειτουργεί και να προωθεί το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος», πρόσθεσε ο στρατός υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου» του Ιράν.

Με 200 μαχητικά το Ισραήλ βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Με 100 drones απάντησε η Τεχεράνη

Με την εκτόξευση εκατοντάδων drones απάντησε το Ιράν στην επίθεση του Ισραήλ εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion» τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.6.25). Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 100 drones, τα οποία, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, αναχαιτίστηκαν επιτυχώς. Το μεσημέρι της Παρασκευής, η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε νέα πλήγματα στο Ταμπρίζ στο βορειοδυτικό Ιράν αλλά και σε νέα επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ.

Για τους βομβαρδισμούς της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν κινητοποιήθηκαν περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χτυπήθηκαν ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, συστήματα αεράμυνας και ραντάρ στο δυτικό Ιράν.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) εκτίμησε πως επίκεινται μερικές «δύσκολες ώρες», προφανώς αναφερόμενος στα πιθανά αντίποινα από ιρανικής πλευράς. Όπως ανακοίνωσαν, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 100 drones προς το Ισραήλ. Λίγο μετά τις 11:00 οι IDF ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι αναχαιτίσεις των ιρανικών drones.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν υπέστη σημαντικές ζημιές από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. «Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε τμήματα της εγκατάστασης. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εκτιμηθεί η έκταση των ζημιών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της ο ιρανικός οργανισμός ατομικής ενέργειας.

Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε το Ιράν: H απόρρητη επιχείρηση της Μοσάντ και οι κινήσεις αντιπερισπασμού

Πράκτορες της Μοσάντ σε ιρανικό έδαφος

Πράκτορες της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ πραγματοποίησαν σειρά μυστικών επιχειρήσεων βαθιά στο έδαφος του Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στα σημερινά ισραηλινά πλήγματα, δήλωσε πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

This operation is part of ongoing efforts to degrade the Iranian regime’s… pic.twitter.com/4Ajr4t7fO5

Air Force jets, guided by precise intelligence, destroyed dozens of radars and surface-to-air missile launchers.

IDF: The IDF carried out a major strike against Iran’s air defense system in western Iran.

The Mossad spy agency reveals footage showing its actions against Iranian air defenses and ballistic missile launchers in Iran this morning.

According to an Israeli official, the Mossad built a secret explosive drone base in Iran for this morning’s operation.

The drones were… pic.twitter.com/JYJWBV82fg

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025