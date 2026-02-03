Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης - Real.gr

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Αυτή εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

«آتش سوزی عظیم کنار پردیس سینمایی نیایش تهران» pic.twitter.com/BRcubzdwL0 — مملکته (@mamlekate) February 3, 2026

“Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της πόλης”, διευκρίνισε.