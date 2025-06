Ιράν μετά τη νέα πυραυλική επίθεση σε βάρος του Ισραήλ: «Σύντομα δεν θα είναι πια κατοικήσιμο» - Real.gr

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον» και τα καταφύγια «δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Περιοχές του Ισραήλ επλήγησαν μετά την νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε σήμερα το βράδυ το Ιράν, τόνισε ο ισραηλινός στρατός, με πυροσβεστικές δυνάμεις να αναφέρουν ένα «άμεσο πλήγμα σε κτίριο κατοικιών» στις ακτές της Μεσογείου, τρίτη μέρα της έναρξης της σύρραξης Ισραήλ/Ιράν,

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου στάλθηκαν σε πληγείσες περιοχές στο Ισραήλ μετά την τελευταία ομοβροντία από το Ιράν», υπογραμμίζει ανακοίνωση του στρατού.

Ιατρικό προσωπικό του Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τόνισε ότι επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της χώρας μετά από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Βίντεο που μετέδωσαν ισραηλινά ενημέρωσης εμφανίζουν κτίρια με σοβαρές ζημιές και πολλά οχήματα στις φλόγες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός n12 ανέφερε επιθέσεις κοντά στην πόλη της Χάιφα και στη Λαχίς νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, μεταξύ άλλων περιοχών. Το Times of Israel έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες στη Χάιφα, τρεις από αυτούς ελαφρά, από συντρίμμια πυραύλων.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν στο βόρειο, κεντρικό και σε περιοχές του νότιου Ισραήλ σήμερα περίπου στις 20:45 το βράδυ Κυριακή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Στην Ιερουσαλήμ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν τουλάχιστον δεκάδες πυραύλων να περνούν από τον ουρανό, πριν ακούσουν τον ήχο συνεχών, βίαιων εκρήξεων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν σε κατοίκους του Ισραήλ να εγκαταλείψουν για τη δική τους ασφάλεια τα περίχωρα γύρω από «ζωτικής σημασίας περιοχές» σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής, περίπου την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Διαθέτουμε μια βάση δεδομένων ζωτικών και κρίσιμης σημασίας περιοχών στα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) και σας καλούμε να μην αφήσετε το βάρβαρο καθεστώς να σας χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Μην μένετε ή ταξιδεύετε κοντά σε αυτές τις κρίσιμης σημασίας περιοχές», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τραμπ: «Πιθανή η εμπλοκή μας στη Μέση Ανατολή»

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Καζεμί, σκοτώθηκε σήμερα Κυριακή μαζί με άλλους δύο αξιωματικούς σε ισραηλινή επιδρομή, μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Τρεις στρατηγοί των μυστικών υπηρεσιών, ο Μοχαμάντ Καζεμί, ο Χασάν Μοχάγκεχ και ο Μοχσέν Μπαγερί, δολοφονήθηκαν και έπεσαν ως μάρτυρες», τόνισε το IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ σκότωσε τον Καζεμί και τον Μοχάγκεχ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγιας Κάλας συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για μεθαύριο Τρίτη (17/6), με θέμα τη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του γραφείου της.

«Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», τα 27 κράτη μέλη καλούνται να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για «μείωση των εντάσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η σύνοδος της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ισραήλ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και εγείροντας φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε εύκολα αυτή να τερματιστεί, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη να μην χτυπήσει κανέναν αμερικανικό στόχο.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από το βράδυ του Σαββάτου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, σε αντίποινα για τις τρεις ημέρες πρωτοφανών ισραηλινών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που έχουν αφήσει 128 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με ιρανικά μμε.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ακολουθούν οι βασικές εξελίξεις από την έναρξη της πιο ευρείας κλίμακας απευθείας σύρραξη που έχουν βρεθεί οι δύο ορκισμένοι εχθροί, Ισραήλ και Ιράν:

Insane footage of Iran’s last ballistic missile wave above Israel moments ago. Just imagine for a split second what it’s like.

Israel is at war with the most evil subhumans on this earth.

Standing with Israel is the only moral choice anyone can make.pic.twitter.com/m2SsCwFCOd

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) June 14, 2025