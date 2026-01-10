Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» η ασφάλεια της χώρας - Μήνυμα ισχύος από τους Φρουρούς της Επανάστασης - Γιατρός κάνει λόγο για 217 νεκρούς - Real.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η «διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης» και της ασφάλειας της χώρας αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Την είδηση μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, την ώρα που το Ιράν βιώνει τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime. The media is completely ignoring this. Share it. Make it go viral. pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Μετά τη σημαντική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο Ιράν το τελευταίο διήμερο, το καθεστώς φέρεται να «απαντά» σε πολλές περιοχές με πραγματικά πυρά. Γιατρός στην Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό TIME υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες». Αν ο συγκεκριμένος αριθμός επιβεβαιωθεί, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια στρατηγική εκτεταμένης καταστολής, που είχε προετοιμαστεί μέσα από το «μπλακ άουτ» σε ίντερνετ και τηλεφωνικές συνδέσεις που επιβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are. Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026



Οι διαδηλώσεις, που πλέον έχουν επεκταθεί σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν ως αντίδραση στην οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα που φτάνουν έως την ανατροπή του αυταρχικού ισλαμικού καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων.

Παρότι οι συγκεντρώσεις έχουν περιγραφεί ως σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα», έχουν αναφερθεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια.

BREAKING: A Tehran doctor told TIME that at least 217 protesters have been recorded dead across six hospitals in the city, most killed by live ammunition, as Islamic security forces opened fire on anti-regime protesters. pic.twitter.com/F9luXtE8gu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026



Ο γιατρός που επικαλείται το TIME ανέφερε ότι οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Όπως είπε, οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντως, την Παρασκευή έδιναν σαφώς χαμηλότερους αριθμούς νεκρών σε σχέση με την εκτίμηση του γιατρού, με την απόκλιση να αποδίδεται σε διαφορετικά κριτήρια καταγραφής. Η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε περίπου 63 θανάτους.

Tραμπ: Θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάνε», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ δεν σημαίνει «επί τόπου στρατιωτική παρουσία».

Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν μέσω απειλών, υποκίνησης και σκόπιμης ενθάρρυνσης της αστάθειας και της βίας», σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».