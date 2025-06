Ιράν: Νέα ισραηλινή επίθεση στην εγκατάσταση της Νατάνζ - Real.gr

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην εγκατάσταση εμπλουτισμού της Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Πριν από μερικά λεπτά, το σιωνιστικό καθεστώς στόχευσε εκ νέου τη Νατάνζ», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, έπειτα από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει φλόγες και καπνό να υψώνονται από το αεροδρόμιο της Ταμπρίζ, στην επαρχία του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, με τον υπότιτλο: «Αεροδρόμιο Ταμπρίζ τώρα».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επισημαίνει ότι μια προηγούμενη σειρά επιθέσεων έπληξε 10 τοποθεσίες στην επαρχία, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Η κρατική τηλεόραση αναφέρει επίσης ότι ένας ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης του Ισραήλ. «Ο Αλί Σαμχάνι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη… τραυματίστηκε στην σημερινή επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος», αναφέρει.

#Israel reportedly strikes Iranian city of Shiraz

Tensions escalate in the region as reports emerge of Israeli attacks targeting Shiraz in southern #Iran.

The development marks a potential expansion in the shadow conflict between the two countries. pic.twitter.com/5rtHShxrol

— Daily Euro Times (@dailyeurotimes) June 13, 2025