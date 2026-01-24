Ιράν: Νέα σενάρια αμερικανικής επίθεσης – Σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ, λένε ιρανικά ΜΜΕ - Real.gr

Στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται εκ νέου το επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, με το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά να κατευθύνονται προς το Ιράν.

«Αν μας επιτεθούν οι Αμερικανοί ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός», προειδοποιεί η Τεχεράνη, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι «έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση για κάθε ενδεχόμενο, έχουμε έναν μεγάλο στόλο που πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν. Προτιμώ να μην δω τίποτα να συμβαίνει, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά».

«Σε οχυρωμένο καταφύγιο ο Χαμενεΐ»

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ έχει κρυφτεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

The facility is described as a…



Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Με «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🚨🌎🇺🇸 US WARSHIP FLEET MOVES TOWARDS IRAN A U.S. naval task force led by the USS Abraham Lincoln is sailing through the Gulf of Oman toward the Middle East. The positioning is deliberate and signals rising tension as Washington places assets closer to Iran. pic.twitter.com/gGlno4C4ng — British Intel (@TheBritishIntel) January 23, 2026



Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

«Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακυρώνονται πτήσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Την ίδια ώρα, ενδεικτικές της ανησυχίας που επικρατεί είναι οι μαζικές ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Lufthansa, η Air France, η Sky και η KLM ανέστειλαν δρομολόγια προς το Ισραήλ, αλλά και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.



